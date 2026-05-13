Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Rebuild 2026, Buttieri (Federcasa): “Piano casa è grande opportunità per sistema dell’abitare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Siamo qui a Rebuild 2026 come Federcasa, che riunisce 85 aziende pubbliche, per parlare di Piano casa. Il governo, infatti, ha varato la settimana scorsa questo imponente piano, che è in fase di attuazione perché è stato assegnato alla Camera dei deputati per la discussione alla Commissione ambiente e noi commenteremo le dotazioni e le opportunità per le nostre aziende e per il sistema casa in generale”. A dirlo Marco Buttieri, presidente Federcasa, alla dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn). 

“Avevamo partecipato all’edizione di Rebuild di due anni fa e, personalmente, l’ho vista molto implementata e attiva: complimenti all’organizzazione e a tutti i partecipanti”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Epatite B, speranze dall’immunoterapia: a Milano primi test al mondo

10 Gennaio 2024
Radicalismo di destra e di sinistra

Radicalismo di destra e di sinistra

7 Settembre 2022

Italia-Africa, Mattarella: “Realizzare rapporto più forte e strutturato”

28 Gennaio 2024

Gentili in ufficio? Ecco come esserlo anche quando proprio non ci va

10 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno