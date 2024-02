Re Carlo III e il cancro, Bassetti: “Per fortuna non sarà curato dal suo omeopata”

(Adnkronos) – "Re Carlo ha un cancro, probabilmente alla prostata e sarà curato seguendo la medicina dell’evidenza con i farmaci suggeriti dalle linee guida internazionali". Così l'infettivologo Matteo Bassetti su 'X'. "Solo poche settimane fa, però – aggiunge Bassetti – aveva annunciato che il suo medico personale sarebbe stato Michael Dixon, esperto di omeopatia e terapie alternative (con un curriculum molto discutibile). Per fortuna sua e dei suoi sudditi niente omeopatia per curare il cancro. Quando hai qualcosa di serio ti affidi ai medici seri e coscienziosi. Benedetta l’incoerenza di cui anche in Italia ci sono veri campioni". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)