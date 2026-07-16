Ranucci, Esperia: “In un video smentisce sé stesso, a quale versione dobbiamo credere?”

(Adnkronos) – “Ranucci smentisce Ranucci”. Inizia così il post con cui Esperia torna oggi ad incalzare il conduttore di Report. “Ieri – si legge nella nuova nota pubblicata sull’account della community – il conduttore di Report ha affermato che non siamo stati in grado di distinguere le parti reali da quelle romanzate del suo libro evitando di rispondere alle nostre domande sui suoi rapporti con fonti e collaboratrici raccontati da lui stesso nel suo libro. Oggi abbiamo recuperato il video di una sua presentazione del libro La scelta del 19 giugno 2025, reperibile su Youtube col titolo ‘Sigfrido Ranucci incanta i premi Flaiano raccontando la sua Scelta’” (VIDEO).

Nel video, che viene pubblicato accanto al post, Ranucci diceva: “È stato anche il fatto di raccontare alcune cose, la parte di Sigfrido Ranucci più intima, più segreta. È stata quella di saldare una sorta di debito anche con il pubblico che conosceva solo la parte, diciamo, quello delle inchieste o quello del conduttore e in questo contesto il fatto di raccontare me stesso è stata fatta senza farmi sconti. Non ho fatto sconti a Sigfrido Ranucci perché non sarebbe stato giusto, non sarebbe stato credibile e quindi Sigfrido Ranucci privato doveva essere raccontato con gli occhi di Sigfrido Ranucci inchiestista e credo di non aver fatto sconti neanche a me stesso da questo punto di vista”. Di qui la conclusione del post: “A quale Ranucci dobbiamo credere? A quello di ieri o a quello dell’anno scorso? Aspettiamo risposta a questa e alle 10 domande di Esperia a Ranucci illustrate ieri da Gino Zavalani”.

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