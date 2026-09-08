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Ranucci, Cangiano: “Giornalista indagato dopo la mia querela”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Ho appreso oggi che Sigfrido Ranucci risulta indagato nell’ambito del procedimento nato dalla mia querela”. Lo annuncia Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia. “Esprimo soddisfazione per la serietà e l’attenzione con cui la Procura di Roma sta seguendo la querela per diffamazione che ho presentato dopo il servizio di Report nel quale il mio nome veniva accostato alla vicenda dell’attentato subito da Sigfrido Ranucci”, afferma il parlamentare. “Ho appreso oggi che Sigfrido Ranucci risulta indagato nell’ambito del procedimento nato dalla mia querela. Naturalmente sarà la magistratura ad accertare fatti ed eventuali responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie di tutti. Mi auguro che le indagini possano fare piena luce anche sulle ragioni che hanno portato Ranucci a formulare e alimentare insinuazioni sul mio possibile coinvolgimento in una vicenda gravissima, coinvolgendo nella sua ricostruzione anche altri esponenti di Fratelli d’Italia”, aggiunge. 

“Avevo pubblicamente chiesto a Ranucci di chiarire, smentire quelle accuse e chiedere scusa. Non lo ha fatto. Di fronte alla sua ostinazione ho deciso di affidarmi alla giustizia per tutelare la mia onorabilità, la mia famiglia e la comunità politica che rappresento”, conclude l’esponente di Fdi. 

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