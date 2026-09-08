Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bonaccini (Ministero della Salute): “Domanda salute cambiata, necessario rendere Ssn più sostenibile”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Nel panorama internazionale, l’Italia rappresenta un unicum perché il Servizio sanitario nazionale italiano è universalistico: da quasi cinquant’anni cerca di garantire servizi di salute e sanità, dalla diagnostica alla prevenzione, per tutti i cittadini, in modo gratuito. La sfida oggi è quella di rendere ancora più sostenibile il nostro Ssn, perché la domanda di salute è cambiata”. Lo afferma Nicola Bonaccini, capo Segreteria tecnica del ministro della Salute, partecipando oggi a Palazzo Farnese a Roma alla presentazione del rapporto di Fondazione PwC Italia Ets ‘Una nuova agenda per la salute: territori, innovazione e collaborazione’, svoltasi nell’ambito dell’evento ‘Ripensare il futuro della salute’, promosso da Club Santé Italie, una realtà che nasce dalla collaborazione tra l’Ambasciata di Francia in Italia, Business France e le principali aziende francesi che operano nel settore della salute in Italia.  

“In tale contesto – spiega Bonaccini – l’intelligenza artificiale, la telemedicina e le nuove scoperte in campo farmaceutico offrono un grosso aiuto. C’è un filo conduttore che ha ispirato il Servizio sanitario nazionale italiano e che dovrà continuare nei prossimi anni: l’equità, facendo quanto più possibile per rendere il Servizio sanitario nazionale alla portata di tutti. Inoltre, come dice spesso il ministro Schillaci, è necessario combattere le disuguaglianze per fare in modo che la salute di qualità venga assicurata anche a chi è più svantaggiato”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Maltempo e forti temporali al Nord, scatta allerta gialla in due regioni

15 Luglio 2026

Anzio, nonna trova droga a casa e chiama la Polizia: arrestato il nipote 17enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

27 Gennaio 2018

Giulia Cecchettin, testimone: “Sono distrutto, ho sentito gridare”

21 Novembre 2023

Gaza, vertice Riad contro Israele: “Non è autodifesa, stop all’assedio”

11 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno