Rally di Roma, La Russa (Aci): “Sport e salute devono viaggiare sulla stessa strada”

(Adnkronos) – “Il Rally di Roma è una delle manifestazioni più importanti sul territorio nazionale a livello motoristico e noi ci tenevamo a far sì che fosse anche un momento di attenzione alla salute, perché sport e salute devono sempre viaggiare sulla stessa strada”. Lo ha detto Geronimo La Russa, presidente Aci-Automobile club d’Italia, alla presentazione del progetto ‘Un consiglio in salute’, promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio.

“Come Aci – ha spiegato La Russa – siamo particolarmente attivi in molte iniziative che riguardano la salute dei cittadini: penso alle visite oculistiche, un tema troppo spesso sottovalutato, agli esami sull’udito, agli esami sul cuore. Siamo convinti che con una buona prevenzione, molta attenzione e la sicurezza i cittadini possano avere una vita più serena e praticare meglio sport”.

Quanto all’edizione 2026 della manifestazione, La Russa ha parlato di “un’edizione particolarmente ricca, la 14esima, valevole per il campionato europeo, con tantissimi partecipanti: 29 equipaggi arrivano da paesi esteri, oltre 100 equipaggi in totale parteciperanno. Ma soprattutto – ha concluso – la cifra di questo Rally è il pubblico che riempirà le strade di Roma, con il Colosseo sullo sfondo, e poi tutte le strade del Lazio. Una manifestazione importante, internazionale, con un livello agonistico molto alto”.

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