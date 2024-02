Raid Usa in Yemen contro obiettivi Houthi, nave da guerra abbatte droni e missile

(Adnkronos) – L'esercito Usa ha condotto attacchi nello Yemen contro 10 droni e una stazione di controllo a terra appartenenti ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Lo ha reso noto il Comando centrale statunitense per le operazioni militari (Centcom). Gli attacchi, si precisa in un comunicato, hanno preso di mira una "stazione di controllo a terra di droni Houthi e 10 droni Houthi" che "rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e le navi della Marina americana nella regione". Il cacciatorpediniere Uss Carney ha inoltre "abbattuto un missile balistico anti-nave" lanciato dai ribelli Houthi dallo Yemen verso il Golfo di Aden e successivamente "tre droni iraniani nelle sue vicinanze", ha spiegato il Centcom senza però specificare se i droni colpiti fossero armati o adibiti solo a sorveglianza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)