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Rai2 taglia il finale de ‘Il codice da Vinci’ per errore tecnico, le scuse del direttore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “Ieri i telespettatori della Rai non hanno potuto vedere la sequenza finale del film Codice da Vinci in onda su Rai2 in prima serata. Mi scuso personalmente per il disservizio”. Lo afferma, in una nota, Adriano
De
Maio, Direttore Cinema e Serie TV della Rai. Che spiega: “La messa in onda di un film o di un programma registrato è sottoposta ad una serie di lavorazioni complesse, affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche. Tutto questo per quarantamila ore di cinema l’anno trasmesse da Rai. Ma l’errore
umano o delle macchine che noi dovremmo governare non può e non deve ricadere sul nostro pubblico”, sottolinea.  

“Questa sera – aggiunge De Maio – vedrete su Rai2 Angeli e Demoni alle 21.20, Inferno il 31 Agosto sempre alle 21.20. La trilogia sarà replicata su Rai Movie il 15 (Il Codice da Vinci), il 16 (Angeli e Demoni), il 17 Settembre (Inferno), naturalmente in prima serata, e disponibile anche su RaiPlay”, conclude il direttore. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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