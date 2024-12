Quanto guadagna Andrea Bocelli: patrimonio stellare per l’artista

Quanto guadagna Andrea Bocelli? Il patrimonio da sogno dell’artista con i guadagni di 30 anni di brillante carriera.

Andrea Bocelli è uno degli artisti italiani più famosi nel mondo. In 30 anni di carriera, celebrati con tre serate evento che hanno avuto come location il Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa, Bocelli ha collezionato tantissimi successi e riconoscimenti diventando una vera icona non solo della musica italiana, ma internazionale.

Amato dal pubblico e stimato dai colleghi, Bocelli è riuscito a mettere su anche una grande fortuna che, un giorno, sarà ereditata dai figli Amos, Matteo e Virginia che da papà Andrea hanno anche ereditato la passione per la musica e il talento, ma a quanto ammonta il patrimonio dell’artista?

Quanto guadagna Andrea Bocelli: tutte le proprietà del tenore

Dopo aver iniziato a lavorare come assistente in uno studio legale, Andrea Bocelli non avrebbe mai immaginato che le musica gli avrebbe cambiato la vita. Quella che era una semplice passione è diventata un vero lavoro che, in 30 anni, gli ha permesso di girare il mondo e avere un patrimonio davvero ingente.

Come fa sapere il portale Trend Online, nel 201, alcuni portali erano riusciti a stimare il patrimonio di Bocelli in 100 milioni di dollari. Negli ultimi anni, tuttavia, qualcosa pare sia cambiato rendendo Bocelli uno degli artisti più ricchi al mondo. Secondo il già citato portale, infatti, pare che il patrimonio dell’artista ammonti a 245 milioni di dollari.

Bocelli, inoltre, ha investito i suoi guadagni in diverse attività imprenditoriali tra cui vi è Anchise, con cui vengono gestiti i vari investimenti. Bocelli, inoltre, insieme a Veronica Berti, la sua seconda moglie con cui ha avuto la terzogenita Virginia, è molto impegnato anche in attività solidali.

“La Andrea Bocelli Foundation è stata fo0ndata nel luglio 2011 dal Maestro Andrea Bocelli e dalla sua famiglia per “restituire qualcosa” dopo essere stati ispirati dall’affetto e dalla positività dai fan e dai partner in tutto il mondo. Da allora ABF è cresciuta, divenendo un’organizzazione no-profit indipendente guidata da professionisti di classe mondiale che si occupano dello sviluppo strategico di progetti in Italia e all’estero”, si legge sul sito ufficiale di Bocelli nella pagina dedicata all’associazione.

“La nostra missione principale è il sostegno all’educazione, declinato nei modi più diversi. In Italia e ad Haiti abbiamo edificato diverse scuole per creare opportunità di crescita e di valorizzazione del talento. E poi ci sono le ABF Masterclass di scrittura, canto, piano e fiati. La Fondazione porta il nome di mio marito, ma a fare la differenza è la nostra squadra, composta soprattutto da donne. Lui, scherzando, ci dice sempre “io dono solo la mia voce, tutto il resto lo fate voi”», le parole di Veronica Berti in un’intervista rilasciata a Vanity Fari.