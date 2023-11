PUBG Mobile, partnership con Pagani per due auto iconiche nel gioco

(Adnkronos) – PUBG Mobile, un popolare gioco per dispositivi mobili, ha recentemente annunciato una collaborazione con Pagani S.p.A., noto produttore italiano di supercar. Questa partnership, che dura dal 10 novembre al 7 gennaio, porterà due modelli iconici di Pagani nel mondo di PUBG Mobile, arricchendo il gioco con nuove colorazioni esclusive. Pagani, fondata nel 1998, è famosa per la produzione di hypercar in edizione limitata che combinano l'arte e l'ingegneria avanzata. I giocatori di PUBG Mobile avranno l'opportunità di vivere l'esperienza di guidare due creazioni emblematiche di Pagani: la Pagani Imola, nota per le sue elevate prestazioni, e la Pagani Zonda R, progettata per le corse. Entrambi i modelli saranno disponibili in diverse livree, tra cui la Imola in Nebula Dream, un iridescente effetto nebuloso, e la Zonda R in Melodic Midnight, che richiama un equalizzatore musicale. Una variante speciale dell'Imola, denominata Arctic Aegic, sarà caratterizzata da un effetto ghiaccio. Oltre ai veicoli, PUBG Mobile offre ai giocatori la possibilità di accrescere la loro esperienza con accessori esclusivi Pagani, come il Pagani Parachute, oltre a una serie di indumenti tematici. La partnership introduce anche un nuovo sistema di raccolta nel gioco. I giocatori che accumuleranno un numero maggiore di auto otterranno premi in-game e coloro che riusciranno a collezionare tutti e 7 i veicoli riceveranno un titolo esclusivo. Vincent Wang, di Tencent Games, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione per PUBG Mobile, evidenziando come l'unione con il marchio Pagani aggiunga una nuova dimensione al gioco. Michael Staskin di Pagani Automobili America, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership, riconoscendo le sinergie tra le due aziende nel perseguire prestazioni e innovazione. Questa collaborazione tra PUBG Mobile e Pagani è iniziata il 7 novembre e proseguirà fino al 7 gennaio 2024. PUBG MOBILE è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...