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Prof accoltellata, informativa anche a pm piazzale Clodio: indagini su possibili istigatori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Due informative sono state inviate alla procura ordinaria e a quella dei minori sull’aggressione alla professoressa, accoltellata venerdì mattina in una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, da uno studente di 13 anni. Le indagini portate avanti dai carabinieri puntano a identificare i quattro utenti con cui il ragazzo stava effettuando la videochiamata durante l’azione e accertare se qualcuno possa averlo istigato. Non è escluso, inoltre, che possano essere coinvolti stranieri essendo emerso l’uso da parte di uno di loro del cirillico.  

Verifiche sono in corso anche su chi ha postato il filmato sul web, minuti di immagini che riprendono dalla videocamera che si era installata sull’elmetto la preparazione in bagno fino alle coltellate. Un filmato che ha cominciato a circolare a più di 24 ore dall’aggressione e che potrebbe essere stato registrato da uno dei partecipanti alla videochiamata su Telegram durante l’azione e postato successivamente.  

Parallelamente prosegue il lavoro di analisi dei dati da parte dei carabinieri del comando provinciale dopo la perquisizione informatica effettuata sul cellulare del 13enne e su quello della madre sul quale si trovano salvate le carte di credito utilizzate dal ragazzino per acquistare i due coltelli da sub e gli occhiali da softair con i quali ha messo a segno il suo piano. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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