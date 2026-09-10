Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Principio di incendio aereo Easyjet, aeroporto Malpensa momentaneamente chiuso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
L’aeroporto di Milano Malpensa è momentaneamente chiuso dopo che un aereo della compagnia Easyjet in partenza per Praga, con a bordo 146 passeggeri, ha dichiarato un’emergenza per un principio di incendio mentre si trovava in fase di rullaggio su un raccordo dell’aeroporto. 

Immediata l’attivazione delle procedure di emergenza previste. I passeggeri sono stati evacuati dal velivolo tramite gli scivoli e risultano tutti illesi, fatta eccezione per due passeggeri lievemente contusi a seguito della discesa. 

Sono in corso le verifiche sull’aeromobile e le attività necessarie al ripristino della piena operatività dello scalo. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, Angelo D’Avino e Roberto Busti aderiscono alla lista «Cuori Italiani»

5 Aprile 2018

Riccardo Ianniello a Monza come Grid Kid

3 Settembre 2018

Harry e Meghan valutano di tornare a vivere in Gran Bretagna

21 Luglio 2026

Usa, Alabama verso prima esecuzione con azoto. Onu: “E’ tortura”

25 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno