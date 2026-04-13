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Inter, Ambrosini contro i fischi a Bastoni: “Facciamola finita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Massimo Ambrosini difende Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è ormai da tempo bersagliato dai fischi dei tifosi avversari e la scena si è ripetuta, puntuale, anche durante Como-Inter, big match valido per la 32esima giornata di Serie A e terminato 4-3 per gli uomini di Chivu. 

All’ennesima bordata di fischi ricevuta da Bastoni, che si preparava a battere una rimessa laterale nel corso del primo tempo, Ambrosini è sbottato durante la telecronaca Dazn al fianco di Pierluigi Pardo: “Facciamola cortesemente finita”. 

Un ‘invito’ piuttosto deciso ai tifosi avversari a lasciar perdere il difensore dell’Inter, al centro della bufera prima per la simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Kalulu in Inter-Juventus e poi per il cartellino rosso rimediato con la maglia dell’Italia, che ha fortemente condizionato la finale, poi persa ai rigori, dei playoff Mondiali 2026 contro la Bosnia. 

 

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