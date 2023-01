Lazio Women: un altro innesto dall’America per Catini

Fisio fit

La Lazio Women, dopo gli acquisti di Condon e Varriale, ha ufficializzato anche l’arrivo di Raffaella Giuliano. Si tratta di un terzino classe 1999 che si trasferisce in biancoceleste dopo aver militato nell’East Tennessee State University, negli Stati Uniti.

Giuliano ha iniziato la sua carriera nel Napoli. Ha debuttato in Serie A, il 28 settembre 2013, nell’incontro perso per 3-1 in casa delle avversarie del Brescia, stagione dove segna anche la sua prima rete in Serie A alla 15ª giornata, siglando il primo dei tre gol con cui la squadra supera la Scalese. Da allora indossa la maglia azzurra del Napoli Carpisa Yamamay, seguendo le sorti della squadra giocando in Serie B i due successivi campionati fino al termine della stagione 2015-2016. Durante l’estate 2016 ha l’opportunità di giocare all’estero per la prima volta, negli Stati Uniti d’America in National Premier Soccer League, nell’OSA FC, e nel calciomercato estivo si trasferisce alla Res Roma per tornare a giocare in Serie A

Nell’estate 2017 ha lasciato la Res Roma per tornare negli Stati Uniti d’America per le Lady Buccaneers dell’East Tennessee State University. All’inizio del 2018 è tornata in Italia, accordandosi sempre con la Res Roma e disputando l’ultima gara di campionato della stagione 2017-2018, per poi tornare in America con le Buccaneers.

Nel mercato invernale del 2020 Giuliano fa il suo ritorno in Italia, per vestire la maglia del Pomigliano, in Serie B. Con le campane, fa il suo esordio nella sfida di vertice contro la Riozzese Como. Torna l’ultima volta in America con le Lady Buccaneers, fino a dicembre quando ha conseguito il master in Brand and Media Strategy all’ateneo americano.

Ora torna in Italia per giocare la seconda parte della stagione con la Lazio, attualmente prima in classifica nel campionato di Serie B.