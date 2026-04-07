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Juve, non c’è pace per Vlahovic: nuovo infortunio per l’attaccante

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Jmedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo”. Così la Juventus in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. 

“Anche Mattina Perin, sostituito durante l’intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni -si legge su juventus.com-. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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