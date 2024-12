Principe Harry, brutte notizie proprio durante le feste, le critiche della stampa: “Che flop”

Per Natale non arrivano buone notizie per il Principe Harry, pioggia di critiche della stampa: “Che flop”. Che succede?

Le festività natalizie dovrebbero essere un momento di gioia e celebrazione, ma per il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle, quest’anno sembrano portare con sé una ventata di freddo ben diversa dal clima festivo.

La loro ultima avventura professionale, la serie Netflix in cinque episodi intitolata “Polo“, ideata dal principe Harry stesso, si è rivelata un vero e proprio fiasco agli occhi del pubblico e della critica.

Harry, le ultime critiche per i Sussex

L’ambizione dei Sussex era chiara: dimostrare al mondo intero la loro capacità di navigare con successo nel complesso universo di Hollywood, distaccandosi definitivamente dall’ombra ingombrante della Royal Family britannica. Tuttavia, l’esito non ha soddisfatto le aspettative. Descritta come un prodotto pretenzioso e elitario, la docuserie non ha offerto nulla in termini di originalità o prospettive innovative. A peggiorare ulteriormente la situazione si aggiunge l’incertezza che aleggia attorno al tanto atteso programma culinario voluto da Meghan Markle: il pubblico è ancora all’oscuro riguardo alla sua effettiva realizzazione o data di uscita.

Netflix aveva presentato “Polo” con grande entusiasmo lo scorso 9 settembre 2024 come una docuserie rivoluzionaria che avrebbe offerto uno sguardo esclusivo sul mondo dello sport del polo. L’intenzione era quella di catturare l’anima competitiva e la passione che animano i giocatori a livello globale. Tuttavia, nonostante gli annunci promettenti e le aspettative iniziali molto alte da parte dei media internazionali – Deadline aveva persino lodato il progetto per il suo accesso senza precedenti al polo professionale – i risultati hanno lasciato tutti a bocca asciutta.

Il tentativo dei Sussex di coinvolgere personalmente nel documentario non ha sortito gli effetti sperati. Le brevi apparizioni della coppia durante il Sentebale Polo Classic in Florida sono state giudicate poco memorabili dai critici più severi. Anche i tentativi di mostrare un lato più umano ed empatico attraverso aneddoti personali sono stati accolti con freddezza.

La serie è stata unanimemente criticata per essere disconnessa dalla realtà quotidiana delle persone comuni; viene vista come una celebrazione dell’élite mondiale distante anni luce dall’esistenza della maggior parte degli spettatori Netflix. Eric Schiffer, esperto in pubbliche relazioni e presidente della Reputation Management Consultants ha sintetizzato efficacemente il sentimento generale definendo “[Polo]” come prova evidente che “i soldi non possono comprare un buon contenuto“.

La narrazione scelta da Harry per raccontare la sua passione per il polo è stata giudicata incapace di coinvolgere veramente gli spettatori o addirittura suscitare interesse verso questo sport considerato elitario e snob da molti.

I media internazionali non hanno risparmiato critiche feroci: dal Telegraph al Guardian fino al Daily Beast tutti concordano nel definire “Polo” noioso o addirittura involontariamente comico nella sua ottusa indulgenza verso lo sport protagonista.

Queste recensioni negative arrivano in un momento particolarmente delicato per i duchi di Sussex che cercavano attraverso Netflix una riconferma del loro valore professionale indipendente dalla Royal Family britannica. Dopo vari progetti lanciati sulla piattaforma streaming – tra cui “Harry & Meghan” e “Heart of Invictus” – nessuno sembra aver lasciato il segno desiderato sul grande pubblico.

In questo contesto incerto si inserisce anche l’interrogativo sul futuro dello show culinario annunciato da Meghan Markle lo scorso aprile: sebbene fosse stato presentato come un progetto chiave per consolidare la presenza dei Sussex su Netflix, ad oggi rimane avvolto nel mistero senza date né conferme ufficiali sulla sua realizzazione.