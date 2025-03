Primavera in anticipo: il meteo cambia e l’Italia si scalda

Il Meteo cambia, in arrivo la Primavera in tutta Italia: ecco quando ci sarà il giorno più caldo

Siete pronti a salutare l’inverno? No, non è uno scherzo: la primavera sembra voler arrivare con largo anticipo. Grazie all’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre, l’Europa sta per essere investita da un’ondata di caldo primaverile che porta con sé temperature superiori alla norma.

Se in alcune parti del continente le termiche potranno toccare picchi decisamente più alti del solito, anche l’Italia non farà eccezione, con valori che potrebbero superare i 20°C in alcune zone. Un cambio di rotta interessante, che porta finalmente un po’ di sole e di clima mite, e che ci fa dire addio a un inverno che, seppur non troppo rigido, ci ha tenuti con il naso nel cappotto per un po’.

Le temperature nei prossimi giorni subiranno un deciso rialzo, e chi già sente l’aria di primavera non ha torto. Secondo le previsioni, la settimana che ci aspetta sarà caratterizzata da un andamento piuttosto mite, con picchi termici notevoli per la stagione.

Meteo, arriva il caldo: ecco dove

La mappa del tempo ci parla di giornate più calde soprattutto al Nord e nelle regioni centrali, dove si registreranno massime che potranno raggiungere tranquillamente i 16-18°C. Non male per una giornata di marzo, vero? In particolare, lunedì ci porterà temperature superiori alla media al Nord, con punte tra gli 11 e i 15 gradi, ma il vero salto si avrà il martedì, quando l’anticiclone si farà sentire maggiormente, soprattutto in Campania e al Nord.

Il clima mite si farà sentire anche nel Centro Italia, mentre lungo le coste adriatiche si registreranno valori più in linea con il periodo. Ma il meglio deve ancora venire: il mercoledì vedrà un altro incremento termico, con le massime che potranno arrivare fino a 18°C, portando i valori ben oltre la media della prima parte di marzo. L’aria di primavera sarà ormai nel pieno del suo ingresso, e anche se il cielo non sarà completamente azzurro, le temperature parleranno da sole.

Giorno più caldo della settimana: quando sarà

Il giorno più caldo della settimana? Sarà giovedì 6 marzo, quando le termiche potrebbero toccare punte di 19°C al Centro e in Sardegna, con locali picchi anche oltre i 20°C. Un’anticipazione che sembra più un assaggio d’estate che una giornata di marzo, ma che sarà certamente gradito da chi aspetta da tempo il ritorno della stagione mite.

Anche il weekend seguirà lo stesso trend, con il tempo che resterà prevalentemente soleggiato, seppur con qualche sporadico disturbo, soprattutto nelle zone costiere. L’Italia, dunque, si prepara a vivere un fine settimana primaverile, con giornate miti che faranno sicuramente piacere, soprattutto a chi ha già nostalgia delle passeggiate all’aria aperta.

Un bel respiro di sollievo dopo le settimane più fredde, che non avevano certo regalato il comfort che molti speravano. L’arrivo di questo anticiclone ci ricorda che la primavera è alle porte, anche se con qualche settimana di anticipo. E voi, come avete accolto questo caldo fuori stagione? Aspettatevi una primavera davvero calda, o è solo una parentesi prima del ritorno di temperature più fresche?