Esploriamo i Mercati di Scommesse non Aams più popolari

Al giorno d’oggi ogni partita di calcio permette di scommettere su centinaia e centinaia di mercati non AAMS sia pre match che live. Ma quali sono i mercati più popolari fra gli utenti italiani? In questo articolo esaminiamo i 10 più giocati e ti spieghiamo come funzionano, i regolamenti, ti facciamo esempi pratici e ti diamo i consigli utili per gioco online senza restrizioni AAMS.

Esito 1X2

Questo è il mercato più popolare nei siti non aams dove devi pronosticare quale squadra vincerà, se in casa o in trasferta o se ci sarà un pareggio durante i 90 minuti.

Esempio pratico: Inter-Juventus esito X a 3,30

Consiglio: segui lo stato di forma delle squadre e i risultati storici negli scontri diretti.

Handicap asiatico senza ADM

Questo tipo di scommessa dà un valore di handicap alla squadra favorita e permette in questo modo di avere delle quote molto equilibrate sue due team. Molto simile è il mercato draw no bet. Vuoi sapere Cosa pensano i giocatori di Winnita casino? Scoprilo nella nostra recensione dettagliata.

Esempio pratico: Milan-Napoli asian handicap -1 a 2,90

Consiglio: gioca la sfavorite in draw no bet in modo che col pareggio tu possa andare a rimborso.

Under over

Prevedere quanti goal ci saranno in un incontro di calcio è fra i giochi più divertenti presenti sui bookmaker senza adm. In genere la linea principale è quella 2,5 dove under significa 0,1 e 2 reti e l’over invece sono tutti gli esiti dai 3 goal in su.

Esempio pratico: Lazio-Roma over 2,5 a 1,95

Consiglio: gioca su match dove ci sono attacchi molto prolifici se vuoi puntare sull’over o su difesa rocciose se vuoi scommettere sull’under.

Somma goal asiatica non AAMS

Così come per la differenza 1×2 e handicap asiatico, lo stesso vale per under over e somma goal asiatica. Anche in questo caso lo spread può essere unitario per dare un maggior equilibrio nelle quote.

Esempio pratico: Liverpool-Manchester City over 3.0 a 1,70

Consiglio: se ti aspetti tanti goal prendi una linea superiore intera in modo da usufruire dell’eventuale void.

Multigol

Mercato presente sui siti scommesse non adm simile all’under over. In questo caso però vengono impostate delle linee con più goal al loro interno. Le più famose sono 1-3, 2-3, 2-4.

Esempio pratico: Chelsea-Arsenal multigol 2-4 a 3,50.

Consiglio: prendi una linea di multigol che possa prevedere al suo interno diversi risultati esatti molto probabili come 1-1, 2-1, 1-2.

Risultato esatto non ADM

A proposito di risultato esatto questa è appunto la scommessa dove devi prevedere l’esatto punteggio della partita. Se una delle due squadre (o entrambe) ne segnano 5 o più l’opzione di chiama “altro”.

Esempio pratico: Real Madrid-Barcellona 1-1 a 8,00.

Consiglio: Se pensi ad un pareggio il risultato più probabile è l’1-1 a differenza dello 0-0 o del 2-2.

Under over Cartellini

Nei bookmaker senza adm molti big match prevedono scommesse su questo mercato. Il cartellino giallo vale 1 punto mentre il rosso diretto 2.

Esempio pratico: Atletico Madrid-Bilbao over 3,5 cartellini a 1,70

Consiglio: consulta le statistiche delle squadre più fallose ma anche le statistiche dell’arbitro assegnato al match.

Marcatore sì no e Primo Marcatore

Questo esito prevede su un calciatore andrà in goal e se sbloccherà la partita. In genere queste due quote sono correlate una all’altra e non possono essere giocate in doppia altrimenti si prende un vantaggio sul banco.

Esempio pratico: Cristiano Ronaldo marcatore sì a 1,50 e primo marcatore a 5,50.

Consiglio: segui le statistiche dei migliori attaccanti e consulta le assenze per infortunio o squalifica della difesa avversaria.

Props giocatori senza ADM

Mercati di scommesse non aams molto vari in cui si può scommettere sul numero di tiri, tiri in porta, falli, assist, contrasti di ogni singolo giocatore.

Esempio pratico: Mbappe over 1,5 tiri in porta a 2,00

Consiglio: Consulta i siti di statistiche per conoscere al meglio le caratteristiche dei singoli giocatori

Micro Betting nelle Scommesse Live

Questo mercato è il più innovativo e permette giocate rapidi e molto precisi. E’ ideale per gli amanti del live betting,

Esempio pratico: Bayern-Dortmund prossimo corner squadra casa a 1,80.

Consiglio: segui la partita in diretta streaming o diretta tv per avere consapevolezza di quello che sta accadendo in campo.