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Cronaca

Prima Conferenza Nazionale Polare a Roma, scienziati e istituzioni a confronto sulle regioni estreme

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Dal 5 al 7 ottobre 2026, la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma, in Piazzale Aldo Moro 7, ospita la Prima Conferenza Nazionale Polare intitolata Poli di conoscenza: dalle terre estreme alle sfide globali. L’iniziativa, promossa e coordinata dal CNR in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, riunisce la comunità scientifica italiana impegnata nello studio delle regioni polarizzate e degli ambienti estremi.  

Al centro dei tre giorni di dibattito figurano i mutamenti climatici, le trasformazioni ambientali, le innovazioni tecnologiche e le dinamiche geopolitiche legate ad Artico, Antartide e Terzo Polo, che include l’area glaciare di alta quota tra Himalaya, Karakorum e Altopiano del Tibet. I lavori intendono definire il rapporto tra ricerca scientifica e processi decisionali di governance, valutando l’impegno italiano nel Sistema del Trattato Antartico e il ruolo del Paese quale osservatore nelle dinamiche artiche, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e agli interessi strategici e commerciali.  

L’obiettivo finale dell’incontro è la stesura di un documento di sintesi condiviso volto a fornire indirizzi e supporto per le future strategie nazionali e internazionali, in continuità con la Strategia nazionale per l’Artico sottoscritta nel gennaio 2026 dai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Difesa e dell’Università e della Ricerca, le cui rappresentanze sono state invitate alla sessione plenaria conclusiva del 7 ottobre. 

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