Bancali usati e nuovi
RomaSanita'TerritorioUltim'ora

Prevenzione femminile, Artemisia protagonista al congresso ECM della Sapienza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Artemisia

Due giornate di alta formazione dedicate alla salute della donna e alla prevenzione, con un approccio integrato e multidisciplinare: è questo il cuore del congresso ECM residenziale “Salute della Donna e Prevenzione: approccio multidisciplinare al rischio globale”, in programma il 22 e 23 maggio 2026 presso il Policlinico Umberto I di Roma. L’iniziativa, promossa da Sapienza Università di Roma, si rivolge a tutte le professioni sanitarie con l’obiettivo di approfondire i principali fattori di rischio che incidono sulla salute femminile, in particolare in età fertile, favorendo un confronto tra diverse competenze cliniche, diagnostiche e tecnologiche.

Il congresso vedrà la partecipazione di esperti provenienti da vari ambiti, dalla medicina interna alla cardiologia, dalla ginecologia alla nutrizione, fino all’infettivologia e alle più recenti applicazioni della medicina digitale e dell’intelligenza artificiale. Responsabili scientifiche dell’evento sono le professoresse Stefania Basili, Carla Bruschelli e Paola Andreozzi.

All’organizzazione scientifica contribuisce anche Artemisia Academy, unità educativa della Fondazione Artemisia ETS, con il coinvolgimento di numerosi professionisti della rete Artemisia Lab. L’appuntamento rappresenta un momento di aggiornamento professionale e confronto, con particolare attenzione all’integrazione tra discipline e alla costruzione di modelli sanitari sempre più efficaci e accessibili.

Nel corso della presentazione, la presidente della Fondazione Artemisia ETS, Mariastella Giorlandino, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, università e realtà cliniche per garantire una sanità di qualità, fondata su appropriatezza, innovazione e tutela della salute femminile.

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Guidonia Montecelio

Guidonia Montecelio, la Rocca di Montecelio torna ad essere illuminata

9 Maggio 2023

De Jesus (co-ceo Dr. Finanza): “Con le nostre ‘cliniche’ aiuteremo le famiglie italiane”

15 Aprile 2026

Calcutta e Festa di una notte di mezza estate, bilancio

23 Luglio 2018

Gatti salva la Juve al 93′, la Roma si morde le mani: 3-3 all’Olimpico

1 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno