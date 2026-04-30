Prevenzione femminile, Artemisia protagonista al congresso ECM della Sapienza

Due giornate di alta formazione dedicate alla salute della donna e alla prevenzione, con un approccio integrato e multidisciplinare: è questo il cuore del congresso ECM residenziale “Salute della Donna e Prevenzione: approccio multidisciplinare al rischio globale”, in programma il 22 e 23 maggio 2026 presso il Policlinico Umberto I di Roma. L’iniziativa, promossa da Sapienza Università di Roma, si rivolge a tutte le professioni sanitarie con l’obiettivo di approfondire i principali fattori di rischio che incidono sulla salute femminile, in particolare in età fertile, favorendo un confronto tra diverse competenze cliniche, diagnostiche e tecnologiche.

Il congresso vedrà la partecipazione di esperti provenienti da vari ambiti, dalla medicina interna alla cardiologia, dalla ginecologia alla nutrizione, fino all’infettivologia e alle più recenti applicazioni della medicina digitale e dell’intelligenza artificiale. Responsabili scientifiche dell’evento sono le professoresse Stefania Basili, Carla Bruschelli e Paola Andreozzi.

All’organizzazione scientifica contribuisce anche Artemisia Academy, unità educativa della Fondazione Artemisia ETS, con il coinvolgimento di numerosi professionisti della rete Artemisia Lab. L’appuntamento rappresenta un momento di aggiornamento professionale e confronto, con particolare attenzione all’integrazione tra discipline e alla costruzione di modelli sanitari sempre più efficaci e accessibili.

Nel corso della presentazione, la presidente della Fondazione Artemisia ETS, Mariastella Giorlandino, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, università e realtà cliniche per garantire una sanità di qualità, fondata su appropriatezza, innovazione e tutela della salute femminile.