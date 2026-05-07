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Premio ‘Spes 2026’, Zampetti: “Chi serve la Repubblica deve essere attore del cambiamento”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Chi è chiamato al servizio della Repubblica deve mantenersi fedele alla Costituzione, deve operare lealmente al servizio delle istituzioni ma questo non basta. Deve sapere interpretare i tempi nuovi, essere attore del cambiamento, deve mantenere alta la capacità di comprendere il presente facendo memoria del passato, perché solo così potrà essere in grado di collaborare alla creazione di un futuro e di un comune destino per la nostra collettività”. Lo ha dichiarato Ugo Zampetti, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Italiana, ricevendo il premio Spes 2026. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Casino dell’Aurora di Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma alla presenza di numerose autorità, tra cui i ministri Carlo Nordio e Alessandro Giuli.  

Il premio Spes è stato istituito dalla Fondazione Aises (Accademia per l’Innovazione, lo Sviluppo Economico e la Sicurezza), nell’ambito delle attività della Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”. 

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