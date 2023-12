Premio Oscar, ‘Io capitano’ di Matteo Garrone entra nella short list dei migliori film stranieri

(Adnkronos) – 'Io capitano' di Matteo Garrone è entrato nella 'shortlist', la lista dei 15 film che condurrà alla cinquina finale delle candidature all'Oscar dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L'annuncio è atteso per il 23 gennaio prossimo. Le shortlist per le dieci categorie sono state annunciate dalla stessa Academy. "E' la notizia che stavamo aspettando: congratulazioni a Matteo Garrone. Traguardo sempre più vicino. Con 'Io Capitano' l’Italia punta all’Oscar". Così il sottosegretario al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, commenta la notizia della presenza del film italiano 'Io Capitano' di Matteo Garrone tra i 15 titoli internazionali selezionati dall’Academy, in corsa per gli Oscar 2024. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

