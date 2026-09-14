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Poste, Lasco (dg): “Su Tim un’operazione storica, più valore per nostro paese”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Quella di Tim “rimane e rimarrà una operazione storica per il nostro Paese, inimmaginabile solo qualche anno fa. Allargando il perimetro a Tim, porteremo ancora più valore al nostro Paese e al nostro territorio”. Lo afferma il direttore generale di Poste italiane, Giuseppe Lasco. In un’intervista al tg Poste spiega che “questa integrazione creerà futuro per la nostra gente e per tutti i colleghi di Tim. Ci dobbiamo sentire orgogliosi di appartenere a questo grande gruppo industriale del Paese, internazionale, che potrà competere con i grandi player internazionali per reggere l’urto dell’innovazione e della trasformazione digitale”. “Poste Italiane e Tim saranno un elemento di traino per il lancio e il consolidamento dell’infrastruttura dell’intelligenza artificiale”, secondo Lasco. Anche se l’intelligenza artificiale. Proviamo orgoglio perché daremo un futuro a loro e alle nuove generazioni”, conclude. 

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