Pokémon Pokopia si tuffa sott’acqua con la prima espansione

(Adnkronos) – A distanza di mesi dal lancio, Pokémon Pokopia continua a occupare un posto centrale nel tempo libero di molti giocatori, tra esplorazione, costruzione e gestione delle città personali. Anche dopo aver completato la storia principale e superato le cento ore di gioco, il titolo lascia ancora ampio spazio da riempire. È in questo contesto che arriva la prima parte del Pass di espansione, incentrata sulla nuova area di Fondale Bolleblub.

L’avvio del contenuto aggiuntivo ricalca la struttura degli eventi già presenti nel gioco: un messaggio invita il giocatore a raggiungere la spiaggia per parlare con il professor Tangrowth, che segnala la comparsa improvvisa di una nuova isola. Da lì prende il via una breve introduzione che porta all’incontro con Manaphy, intento a rilassarsi in cerca di alghe, e alla scoperta della novità principale di questa espansione: la mossa Sub, che permette di immergersi in profondità e viene insegnata con il supporto di un nuovo compagno, Popplio.

Il cuore del contenuto è però la città sommersa, che altro non è se non una versione subacquea di Celestopoli, una delle location più amate del gioco base. Rispetto alle altre aree esplorabili, l’ambientazione risulta più ampia e meno claustrofobica, articolata tra piazze, edifici semisommersi, grotte e passaggi che collegano il fondale alla superficie. La possibilità di muoversi liberamente nuotando, anziché limitarsi ai soliti salti, cambia sensibilmente il ritmo dell’esplorazione e restituisce una sensazione di libertà superiore alla media del titolo.

Tra le novità più apprezzabili introdotte con l’aggiornamento gratuito 2.0.0 figura un dispositivo che consente di accedere al proprio magazzino da qualsiasi area del gioco, purché sia presente un pod corrispondente. Abbinato a un tavolo da lavoro, il sistema offre un netto miglioramento nella gestione dei materiali da costruzione, semplificando un aspetto che in precedenza richiedeva spostamenti continui tra le diverse città.

Non mancano dettagli più leggeri, pensati per arricchire l’atmosfera generale dell’ambientazione acquatica: oggetti che fluttuano liberamente, blocchi che restano a galla una volta distrutti, la possibilità di costruire librandosi nell’acqua e un casco a bolla che compare automaticamente quando ci si trasforma. Si tratta di piccoli accorgimenti che, sommati, contribuiscono a rendere Fondale Bolleblub una delle aree più curate dal punto di vista estetico viste finora nel gioco.

Sul fronte dei contenuti, la nuova area introduce inoltre kit, blocchi e oggetti di costruzione pensati appositamente per l’ambientazione subacquea, tra cui i Blocchi galleggianti, che permettono di realizzare abitazioni sospese sull’acqua. L’unico limite riscontrato riguarda l’accumulo eccessivo di detriti fluttuanti, che in alcune fasi può disturbare la visuale durante le sessioni di costruzione più intense.

Resta aperta la questione del rapporto qualità-prezzo. In attesa delle due parti successive dell’espansione, previste rispettivamente per la fine del 2026 e per il 2027, il costo richiesto darà accesso solamente a questo contenuto extra. Nel complesso, la prima parte del Pass di espansione di Pokémon Pokopia parte con il piede giusto: migliora la qualità della vita in-game, introduce nuovi Pokémon da scoprire e propone un’ambientazione capace di rilanciare l’interesse anche dei giocatori più navigati.

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