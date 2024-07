Pogacar fa poker al Tour e blinda la maglia gialla

VENEZIA (ITALPRESS) - "C'è un'inchiesta in corso, da parte mia so di avere la coscienza pulitissima" e "lo dimostrerò nelle sedi opportune. Per una persona onesta, questo è un colpo che non auguro a nessuno". Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, durante il Consiglio comunale. "Per quanto mi riguarda, le questioni sono […]