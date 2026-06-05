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Meteo, weekend perfetto per il mare: la svolta domenica, temperature fino ai 31°C

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Il primo weekend di giugno 2026 porta l’estate sull’Italia. Dopo una settimana, segnata da piogge, temporali e un tornado a Roma, il meteo cambia marcia da oggi, sabato 6 giugno, con condizioni stabili e soleggiate su gran parte della Penisola. 

Le temperature sono in risalita, soprattutto al Sud e al Centro dove si supereranno diffusamente i 26-28°C. Unica insidia le ore pomeridiane, con rischio di isolati temporali su rilievi alpini e prealpini. Altrove sole pieno, spiega all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’. 

 

La svolta definitiva arriva domenica 8 giugno con il rinforzo dell’alta pressione. Cieli limpidi e stabilità su quasi tutto il Paese. I termometri toccano valori tipicamente estivi: punte di 30°-31°C al Centro, in Sardegna e Sicilia, 29°-29°C sulle pianure del Nord. “Ci attende un fine settimana climaticamente perfetto per le attività all’aperto” sottolinea Gussoni, parlando di “un vero cambio di marcia verso l’inizio dell’estate”.  

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