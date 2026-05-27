Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Pnrr, Meloni “Manca l’ultimo miglio, taglieremo il traguardo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
1 minuto di lettura

MILANO (ITALPRESS) – Sull’attuazione del Pnrr “ora non ci rimane che fare l’ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo, ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo e spingere il più possibile sulla realizzazione perchè il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per l’evento “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano. “Agli italiani avevamo promesso che avremmo prima migliorato il Pnrr e poi lo avremmo attuato passo dopo passo, ed è quello che abbiamo fatto senza fermarci mai, neanche davanti agli imprevisti più grandi. Per noi gli impegni con i cittadini vanno rispettati sempre”, ha aggiunto. “Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all’altezza del compito. L’Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell’attuazione”, ha osservato la premier. Secondo Meloni, si tratta di “un primato testimoniato dai numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: 166 miliardi ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione”.
(ITALPRESS).
-Foto: Palazzo Chigi-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sinner, ecco l’avversario dell’esordio a Madrid: venerdì sfiderà Bonzi

22 Aprile 2026

Tor San Lorenzo, residenti si riuniscono per diventare Comune autonomo

12 Ottobre 2018

Farmaci, Nomisma: “Per evitare carenze Ue adotti misure a sostegno settore”

16 Novembre 2023

Sinner ingiocabile, spazza via Tiafoe e vola in semifinale a Miami

26 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno