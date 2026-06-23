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Elettra Lamborghini, lo sfogo dopo gli insulti al fisico: “Siete ossessionati, curatevi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“La verità è che siete ossessionati con i corpi degli altri”.
Elettra Lamborghini si sfoga così sul suo profilo Instagram rivolgendosi agli utenti che commentano le foto in cui la cantante mostra il suo aspetto fisico.  

“Quando avevo qualche kg in più ero grassa, ora sono troppo magra. ma fatevi i ca**i vostri che sono sempre stata normopeso e non ho problemi alimentari che è la cosa più importante”, ha scritto Lamborghini contro chi, tra i commenti, ha fatto riferimenti a un disturbo alimentare.  

C’è chi addirittura ha paragonato il suo cambiamento fisico a quello di Arisa, anche lei insultata per il suo aspetto: “Stai diventando come Arisa, non va bene proprio. Eri meglio quando eri formosa”, si legge tra i commenti, ai quali Lamborghini ha replicato: “Io sono bella uguale dentro. La bellezza non si misura in base ai chili. E se fossi malata? Se non riuscissi a prendere peso o viceversa? Sarei una brutta persona? Sarei un me*da?”. 

 

 

La cantante ha così condiviso il suo sfogo tra le Instagram stories, confermando ancora una volta che il suo dimagrimento è avvenuto grazie a un percorso studiato per il suo corpo: “Ci ho lavorato su”, ha ricordato mostrando poi il suo fisico allo specchio in un video-selfie. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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