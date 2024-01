Più connessa e sportiva, ecco la Mazda MX-5 2024

(Adnkronos) – Mancano ancora diversi mesi all'estate, ma la Mazda MX-5 2024 è pronta per il lancio commerciale, con una proposta che apporta aggiornamenti in termini di piacere di guida, sicurezza e tecnologia, insieme a nuovi colori per la carrozzeria e capote. Tra gli aggiornamenti della MX-5 2024 spiccano i sistemi di assistenza alla guida di serie su tutte le versioni, un nuovo comando dell’acceleratore che garantisce una maggiore prontezza di risposta, uno sterzo aggiornato – ancora più preciso e pronto – e un migliorato sistema di amplificazione del rumore del motore all’interno dell’abitacolo. Inoltre, un assistente di velocità intelligente e i fari a LED con regolazione automatica di portata – con modalità di illuminazione variabile – garantiscono in ogni momento un’illuminazione ottimale della strada e della segnaletica stradale. Mazda sottolinea come rimanga fondamentale e costantemente affinata l’esperienza di guida Jinba Ittai. All’interno, la guida sportiva è sostenuta dal nuovo materiale di rivestimento dei sedili, dal display multimediale più ampio e dal quadro strumenti rinnovato. Ma soprattutto sulla motorizzazione 2,0 l 184 CV con cambio manuale debutta il nuovo Differenziale antislittamento LSD di tipo asimmetrico che conferisce al guidatore una maggiore sensazione di controllo dell’auto in entrata in curva e in accelerazione, una migliore agilità così come una migliore stabilità anche in rettilineo. Ma l’icona di Casa Mazda offre prestazioni interessanti già dalla versione 1,5 l Skyactiv-G da 132 CV, con una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi e una velocità massima di 204 km/h, a fronte di un consumo medio di carburante WLTP di 6,3 l/100 km ed emissioni di CO2 di 142 g/km, secondo la procedura di approvazione WLTP. Con il Model Year 2024, la MX-5 è disponibile nelle versioni Prime Line, Exclusive Line e Homura, alle quali si aggiunge la versione speciale Kazari. Quest'ultima è caratterizzata da combinazioni cromatiche esclusive con interni in pelle Nappa beige associati alla capote in tela dello stesso colore (se in versione Soft Top) o al tetto rigido di colore Nero Lucido (in caso di carrozzeria RF). Inedita è la tinta Aero Grey Metallic, che sostituisce la Platinum Quartz, e la capote della roadster MX-5 in versione speciale Kazari, che si apre e si chiude all’istante con un semplice movimento della mano, è ora disponibile in colore beige. Con un listino che parte da 32.400 euro la MX-5 2024, sia in versione Soft Top con capote manuale in tela che RF – Retractable Fastback – con tetto rigido azionabile elettricamente, viene offerta con le due motorizzazioni Skyactiv-G da 132 CV e 184 CV associate al cambio manuale a 6 rapporti o automatico (il 6AT è disponibile solo con la motorizzazione 2,0 l in versione RF Kazari) tutte contraddistinte da un peso ridotto che migliora guidabilità e prestazioni. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

