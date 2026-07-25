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Pirlo nuovo ct, Calenda: “Chi fa propaganda per Russia non dovrebbe ricoprire cariche nazionali”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Chi fa o ha fatto propaganda per la Russia dopo il 2022” anno dell’invasione dell’Ucraina “non dovrebbe ricoprire cariche nazionali”. E’ questo il commento lapidario che Carlo Calenda, leader di Azione, affida all’Adnkronos sul ruolo di ambasciatore di Fonbet, provider di scommesse russo, di Andrea Pirlo

, che dovrebbe rivestire la nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio.  

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