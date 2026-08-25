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Piove dentro l’aeroporto di Milano Malpensa, acqua vicino a bagagli e biglietteria

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Piove dentro l’aeroporto di Milano Malpensa con l’acqua penetrata vicino al toboga dei bagagli, la struttura sotterranea adibita allo smistamento e transito. A testimoniarlo, alcuni filmati che Adnkronos ha potuto visionare. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali “la pioggia è penetrata vicino al toboga dove vanno giù i bagagli e nei pressi della biglietteria” (VIDEO). 

“Non è la prima volta che accade – spiegano ancora all’Adnkronos – è 15 anni che è così quando piove: in questo modo si rischia di creare disagi al personale e ai viaggiatori”.  

“L’aeroporto di Malpensa è un colabrodo ogni volta che piove: basta così, bisogna intervenire”. Così Renzo Canavesi, responsabile Cub Trasporti di Malpensa, commenta all’AdnKronos gli allagamenti. “È una storia che va avanti da 15 anni e ogni volta rischia di creare disagi a lavoratori e passeggeri”, conclude. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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