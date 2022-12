Piombino, il rigassificatore potrebbe essere spostato

Piombino e la piattaforma

“La della piattaforma offshore dopo i tre anni nel porto di Piombino (Livorno) potrebbe essere fuori dalla Toscana a mio avviso potrebbe essere una bella notizia. Snam, cerca una soluzione che la porti fuori dalla regione. La cosa che la società mi ha chiesto, per lavorarci, è una proroga del termine di 150 giorni. Io ho detto che non è possibile, abbiamo fatto i calcoli. Ma darò ulteriori 100 giorni a Snam per trovare una piattaforma al di fuori della costa Toscana“. Lo ha detto il presidente della Toscana, Giani.

“Loro, di Snam -afferma Giani – tecnicamente si devono tenere tutte le porte aperte, perché le soluzioni fuori dalla Toscana che stanno valutando, non hanno ancora il riscontro della definitività e della certezza. E’ evidente, loro sanno, che se io gli do 100 giorni in più, va bene per studiare una soluzione per essere fuori daĺla Toscana”. Giani ha, quindi, precisato che una piattaforma offshore fuori dalla Toscana, dopo i tre anni nel porto di Piombino (Livorno), sarebbe una buona notizia “perché sono certo che il livello di resistenza sociale che ho incontrato in Piombino per prevederne lo stazionamento per questi tre anni in porto dovrei viverlo nella fase successiva anche per la piattaforma offshore”.

Rapporto col governo

A fronte della richiesta di ulteriori 150 giorni per l’indicazione del luogo per l’offshore, Giani ha detto che non era possibile accettare tale proroga più ampia, “perché tra 150 giorni la nave è già in funzione e quindi apparirebbe come un modo per dare la sensazione che la nave rimanga sempre nel porto di Piombino. Quindi abbiamo fatto i calcoli e considerato l’immediata prospicienza del posizionamento della nave, che è tra circa 100 giorni”. Parlando poi del memorandum Piombino, ovvero le opere compensative, Giani ha precisato che “sull’applicazione del memorandum il rapporto è con il Governo quindi con il ministro ci siamo lasciati dicendo che io la prossima settimana sarò a Roma e discuteremo di tutto questo”.

