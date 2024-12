Pierluigi Diaco: età, studi, carriera, marito famoso, lauree, dove vive

Pierluigi Diaco: età, studi, carriera, marito famoso, lauree, ex moglie, dove vive il conduttore della trasmissione di successo Bella Ma

È nato a Roma, città eterna e cuore pulsante della cultura italiana, dove ha trascorso la sua infanzia e adolescenza. La sua vita è stata fin dall’inizio un intreccio di passioni, studi e incontri significativi che hanno plasmato il suo percorso professionale e personale.

La carriera di Pierluigi Diaco prende il via nei primi anni ’90, quando ancora giovanissimo si affaccia al mondo della televisione. Il suo debutto avviene nel 1992 con un ruolo attivo nel coordinamento Antimafia a Roma, segno del suo precoce impegno civile e sociale. Questa esperienza lo porta a maturare una consapevolezza critica che lo accompagnerà per tutta la vita.

L’ascesa nel mondo dell’intrattenimento: da Tele Montecarlo alla Rai

Nel 1995, ancora non maggiorenne, fa il suo esordio su Tele Montecarlo con il programma TMC Giovani-Vecchi. L’anno successivo è alla guida di Generazione, dimostrando una naturale predisposizione alla conduzione e all’interazione con il pubblico. La svolta professionale arriva con il passaggio in Rai dove ha l’opportunità di condurre vari programmi. È in questo periodo che la sua carriera decolla definitivamente grazie anche all’incontro con Maurizio Costanzo, figura chiave nella sua formazione professionale ed umana.

Prima di consolidarsi come giornalista televisivo e radiofonico di successo, Pierluigi Diaco completa i suoi studi universitari conseguendo una laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università di Pisa. Questo percorso accademico gli fornisce gli strumenti critici necessari per affrontare le sfide del giornalismo moderno. La versatilità caratterizza la carriera di Diaco: oltre alla televisione si dedica alla radio diventando uno speaker molto apprezzato su RTL 102.5 ed opinionista a Scalo 76 su Rai 2. Collabora anche con importanti testate giornalistiche come Il Foglio di Giuliano Ferrara dimostrando così una poliedricità che lo rende un vero comunicatore multimediale.

Nel gennaio del 2015 partecipa all‘Isola dei Famosi segnando così un altro importante capitolo della sua carriera mediatica che lo vede sempre più protagonista nel panorama dell’intrattenimento italiano. Sul fronte personale Pierluigi Diaco vive una storia d’amore intensa ed emozionante con Alessio Orsingher, incontrato nel 2015. Alessio è anch’egli giornalista professionista ed insieme formano una coppia molto unita sia nella vita privata sia sul lavoro. Si sposano nel 2017 a Roma in una cerimonia officiata da Maurizio Costanzo testimoniando così al mondo intero la loro unione basata su amore reciproco e rispetto profondo. Vivono insieme nella Capitale in compagnia del loro amato bassotto Ugo godendosi i piccoli piaceri della vita quotidiana tra cinema, mare e viaggi quando le loro impegnative carriere glielo permettono.