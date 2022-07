Philipsen ha trionfato nell’ultima tappa del Tour de France. Vingegaard ha conquista la maglia gialla

La frazione finale del Tour de France è partito da La Defence Arena di Parigi per raggiungere i Campi Elisi dopo 115.6 chilometri. A vincere la frazione è stato Jasper Philipsen dell’Alpecin-Deceuninck che ha battuto Dylan Groenewegen della BikeExchange-Jayco e Alexander Kristoff dell’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. La corsa come da prassi è stata altalenata da attacchi e riprese e solo verso la fine della frazione un drappello di 5 ciclisti è riuscito ad avere la meglio. Maximilian Schachmann Bora Hansgrohe, Jonas Rutsch e Owen Doull della EF Education-EasyPost, Olivier Le Gac e Antoine Duchesne della Groupama FDJ. Ma ai meno dieci dal traguardo sono stati ripresi.

E’ stato un Tour de France pazzesco per la Jumbo Visma che ha dominato in lungo e in largo. In quasi tutte le frazioni un uomo della squadra olandese è andato in fuga ho si è piazzato nella top 20 di giornata. La squadra diretta da Richard Plugge ha vinto quasi tutte le maglie di questa edizione della Grande Boucle: maglia gialla e a pois con Jonas Vingegaard, Wout Van Aert quella verde. Mentre il vincitore uscente Tadej Pogacar dell’UAE Team Emirates ha vinto la maglia bianca per il terzo anno di fila. Il danese ha vinto e attaccato sia nelle Alpi che nei Pirenei dimostrando di aver avuto sin dalle prime battute la gamba necessaria per battere lo sloveno della squadra araba. Era dal 1996 che il Tour de France non veniva conquistato dal paese della Scandinavia: l’ultimo è stato Bjarne Riis con la Deutsche Telekom.

Da registrare l’ultima apparizione di Philippe Gilbert al Tour de France: il belga infatti ha deciso di ritirarsi a fine stagione. Michael Woods, Guillaume Boivin dell’Israel-Premier Tech hanno lasciato la corsa a causa del Covid-19 (positivo il primo, mentre il secondo sta male ma è negativo). Gorka Izagirre della Movistar domani sarà impegnato alla Ordiziako Klasika.

Mi piace: Mi piace Caricamento...