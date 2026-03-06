Philip Morris Italia investe sui giovani talenti con “Future in Progress”

Bancali usati e nuovi
ROMA (ITALPRESS) – Investire nelle competenze e accompagnare i giovani nel mondo del lavoro, contribuendo allo sviluppo di occupazione qualificata in Italia. Con questo obiettivo Philip Morris International dà il via a “Future in Progress”, un percorso di crescita professionale rivolto a studenti universitari, neolaureati e giovani professionisti all’inizio della propria carriera. L’iniziativa fa parte della strategia dell’azienda di attrarre e sviluppare nuovi talenti in un contesto di forte trasformazione industriale e tecnologica, offrendo opportunità di formazione strutturata e percorsi professionali sia in Italia che all’estero.
Il programma offre la possibilità di collaborare con team locali e internazionali e prevede opportunità di stage, tirocini e ruoli entry e mid-level in numerose funzioni aziendali. Tra le aree coinvolte figurano: digital e data analytics, operations e supply chain, marketing e consumer experience, ricerca e sviluppo, oltre alle funzioni corporate, tra cui finanza, risorse umane, comunicazione e affari legali.
Per Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, “questo nuovo progetto rafforza l’impegno di Philip Morris nella formazione dei talenti e nella filiera integrata che in Italia conta già oltre 3.200 dipendenti e 44.000 persone coinvolte tra attività industriali, ricerca, logistica, distribuzione e servizi. Investire nei giovani significa favorire la competitività del Paese: attraverso programmi come Future in Progress contribuiamo a creare competenze avanzate, a sostenere l’occupazione qualificata e a generare valore lungo tutta la filiera, con ricadute positive sul tessuto economico e produttivo italiano”.
All’interno del progetto “Future in Progress” si inserisce anche il Graduate Program, un programma di sviluppo rivolto a neolaureati che desiderano intraprendere una carriera internazionale. Il programma ha una durata di due anni e prevede un piano di sviluppo strutturato con rotazioni in diverse funzioni aziendali, consentendo ai partecipanti di acquisire esperienza in differenti ambiti del business e sviluppare una visione trasversale dell’organizzazione.
“Con Future in Progress, Philip Morris International si conferma un’azienda che investe concretamente nei giovani talenti e nel loro potenziale, offrendo un’esperienza autentica e un’opportunità di crescita in un contesto in continua evoluzione. Questo programma rappresenta un modo concreto per accompagnare i neolaureati in un percorso di sviluppo che possa fare la differenza per il loro futuro professionale e per la grande trasformazione che l’azienda sta attraversando”, ha commentato Leandro Maggi, Direttore People & Culture di Philip Morris Italia.
Il programma coinvolgerà fino a 40 risorse, di cui 15 all’interno del Graduate Program.

