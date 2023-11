Peugeot E-2008 vince il Volante d’Oro

(Adnkronos) –

Peugeot E-2008 conquista il prestigioso Volante d’Oro. Ha sbaragliato la concorrenza nel segmento delle utilitarie ed è stato votato come il migliore della sua categoria dai lettori di Auto Bild e Bild am SONNTAG e da una giuria di esperti, Peugeot E-2008 ha un design moderno e innovativo. Un frontale caratterizzato da una firma luminosa accattivante, tre artigli verticali che sono perfettamente integrati dalle prese d’aria laterali del paraurti, al retro i fanali posteriori a LED hanno un design a 3 artigli, delle doppie lamelle orizzontali sovrapposte, strette ed eleganti contribuiscono a rendere visivamente il SUV più largo. Nell’abitacolo l’elemento caratterizzante è il nuovo Peugeot i-Cockpit che si compone di un quadro strumenti digitale moderno e di un sistema di intrattenimento Peugeot i-Connect Advanced, caratteristico è anche il volante compatto che aumenta il piacere di guida fornendo maggiore agilità e precisione nei movimenti. È stato inventato da Axel Springer nel 1976, premio che viene assegnato a partire dal 2009 da Bild am Sonntag in collaborazione con Auto Bild.

Ogni anno vengono premiati veicoli appartenenti a diversi segmenti di mercato, la giuria è composta da esperti, tecnici, caporedattori e celebrità tra cui: Tom Beck, Steffen Henssler e Rhea Harder, nonché i piloti Hans-Joachim Stuck, Ralf Schuhmacher, Laura Maria Geißler e Sidney Hoffmann. I confronti finali si sono svolti il 18 settembre al Lausitzring. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

