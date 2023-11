“Perla dance”: il nuovo singolo di Harry & Marv estratto dall’omonimo EP

Da venerdì 1° dicembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Harry & Marv” (Kimura), l’omonimo EP d’esordio del duo dal quale è estratto il singolo in radio “Perla dance”.

“Perla dance” è un brano che unisce la scrittura giocosa e irriverente di FasoOne e la prod. groovy firmata Enzo Argirò. La canzone vede la partecipazione dell’artista Antoscara (Antonella Scaramuzzino) nel ritornello.

Commenta il duo calabrese a proposito del brano: “Perla dance rappresenta perfettamente quel che vogliamo portare al pubblico con il nostro primo EP: far ballare e divertire tutti. Abbiamo chiamato Antoscara per lavorare al disco con noi sapendo che avrebbe aiutato tantissimo il sound dei brani. Anche se la sua figura è presente quasi in tutto il disco, questo brano è sicuramente quello che la mette più in luce fra tutti”.

“Harry & Marv” l’omonimo EP d’esordio del duo formato dal rapper FasoOne e il producer Enzo Argirò, è composto da 6 brani tutti da ballare che mixano rap, funk, dance, r’n’b e nu soul, confermando la loro voglia di emergere dal background alt-pop con forte personalità e un approccio spumeggiante.

Per Harry & Marv lavorare a questo disco è stata la scelta migliore mai presa insieme. Gli artisti hanno iniziato a collaborare nel 2018 partendo da Cola & Malibù, il loro primo singolo insieme; da lì il duo ha trovato subito un’intesa, capendo che collaborare ad altri brani mantenendo questo sound sarebbe stato semplice. Le sonorità scelte rispecchiavano in pieno quello che Harry & Marv volevano far provare alle persone che avrebbero ascoltato i loro pezzi: divertimento e voglia di far ballare. All’interno dell’EP troviamo inoltre alcune collaborazioni interessanti: Antoscara / Antonella Scaramuzzino, la cui voce permea quasi tutto il disco; Arcuri; Odie89; Oscar Uaild.

“Volevamo far ballare e divertire tutti e probabilmente durante i live ci siamo riusciti spesso. Harry & Marv non è semplicemente l’unione di due produttori, è il progetto che abbiamo più a cuore proprio perché riusciamo ad unire più gente possibile su ogni brano, così da ottenere il risultato migliore”, spiegano gli artisti.

TRACKLIST:

01 – Cola & Malibù

02 – Perla dance

03 – Pazzo di te

04 – Luna piena

05 – Per lo show

06 – Cosa mene

Biografia

Harry & Marv è un progetto musicale nato in Sud Italia nel 2022. Gli ideatori del gruppo artistico sono: Luca Fasone, in arte FasoOne, ed Enzo Argirò, produttore e direttore artistico dei brani. I due lavorano insieme dal 2018, sperimentando generi diversi e cercando delle sonorità che possano accomunare i due artisti. Nel 2021 scrivono il primo brano Cola & Malibù, fuori per Kimura Label nell’estate del 2023. Il brano da inizio al progetto Harry & Marv, che si concretizza nell’omonimo disco in uscita a dicembre.

“Harry & Marv” è l’omonimo EP d’esordio del duo disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale da venerdì 1° dicembre, dal quale è estratto il singolo in radio “Perla dance”.

