Periferie, Gualtieri: “A tutti ragazzi di Roma stesse opportunità”

(Adnkronos) – “Garantire a tutti i ragazzi di Roma le stesse opportunità è fondamentale. Oggi non è così, ci sono molte disparità tra i quartieri”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, intervenendo a Impossibile 2026, la biennale dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza promossa da Save the Children Italia all’Acquario Romano di Roma sul tema ‘Investire nelle periferie, investire nell’infanzia’.

“La prima cosa naturalmente è investire nei quartieri disagiati e più periferici e portare servizi sportivi, culturali, ambientali, sociali ed educativi”, ha spiegato Gualtieri, sottolineando però che “queste infrastrutture vanno animate attraverso la collaborazione e l’impegno delle istituzioni”. Secondo il sindaco di Roma, il lavoro nelle periferie deve coinvolgere anche il tessuto associativo già presente sui territori. “Bisogna valorizzare le realtà associative che hanno ricchezze straordinarie proprio nei quartieri più difficili”, ha affermato.

Gualtieri ha quindi richiamato alcuni strumenti già attivati dall’amministrazione capitolina. “Questo modello noi lo stiamo praticando con punti di luce educativi, comunità educanti che allargano il loro raggio d’azione nei territori e interventi di rigenerazione urbana che siano anche sociali, culturali, occupativi e ambientali. Il lavoro da fare è grandissimo”, ha concluso il sindaco.

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