Perdita d’aria sulla Stazione Spaziale, la Nasa agli astronauti: “Tornate su Iss”

(Adnkronos) – Perdite a bordo della Stazione spaziale internazionale, la Nasa ha ordinato agli astronauti di “tornare alle operazioni pianificate” sulla Iss. Su X l’addetta stampa della Nasa Bethany Stevens ha scritto che “Roscosmos ha sospeso i lavori di riparazione strutturale di venerdì all’interno del tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, mentre vengono valutate ulteriori misurazioni e dati. In considerazione di questo sviluppo, la Nasa ha istruito i membri dell’equipaggio all’interno della navicella Dragon di porre fine alle procedure di ‘rifugio sicuro’ (Safe haven in inglese, ndr) e di tornare alle operazioni pianificate a bordo della Stazione spaziale internazionale. Attendiamo con interesse di collaborare con Roscosmos per un approccio congiunto volto a risolvere le perdite”.

Quattro degli astronauti a cui era stato ordinato di prepararsi a una possibile evacuazione fanno parte della missione SpaceX Crew-12 della Nasa, mentre l’americano Chris Williams è sulla Iss da 190 giorni insieme ai cosmonauti di Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikayev, come si legge sul sistema di tracciamento in tempo reale issinfo.net.

I componenti della missione Crew-12 targata Nasa e SpaceX sono gli americani Jessica Meir e Jack Hathaway, l’astronauta francese Sophie Adenot dell’Agenzia Spaziale Europea e il cosmonauta russo di Roscosmos Andrey Fedyaev. Sono in orbita da febbraio.

Si parla di una falla in un modulo russo della Stazione. L’addetta stampa della Nasa, aveva dichiarato in una nota pubblicata in precedenza su X che “il tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, presenta da tempo crepe e perdite, che fino a oggi sono state arginate il più possibile da Roscosmos. A seguito di nuove fuoriuscite, Roscosmos ha deciso di procedere con un intervento di riparazione più esteso nella giornata di venerdì 5 giugno”. A titolo di massima precauzione, la Nasa aveva ordinato ai quattro membri della missione SpaceX Crew-12 e all’astronauta americano Williams di adottare misure di massima sicurezza all’interno della navicella Dragon per tutta la durata delle operazioni. “Continuiamo a collaborare con le nostre controparti russe e con il resto della comunità internazionale a supporto della Stazione Spaziale, al fine di giungere a una soluzione definitiva”, aveva spiegato.

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