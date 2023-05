Per Il Maggio dei Libri, due incontri della serie “Leggere ti fa guardare lontano” nel Municipio XI

Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale nata nel 2011 con lo scopo di sottolineare il valore sociale dei libri e per portare e stimolare la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali.

La casa editrice AG Book Publishing, pertanto, ha voluto inserire nel suo programma due appuntamenti del ciclo “Leggere ti fa guardare lontano”. Il 4 maggio si parlerà insieme a Maria Saccà del cinema da leggere: un secolo di animazione tra fumetti, superstar e supereroi; il 18 maggio con Monia Margheriti di parole, pennelli e colori: il libro fra scrittura, arte e immagine. La serie di incontri, dedicati a come nasce un libro, al lavoro dell’editore, generi e autori, è patrocinata dal Municipio Roma XI, anche in virtù del Patto per la Lettura di Roma Capitale. I due eventi si terranno dalle 17.00 alle 18.00 presso la Sala Riunioni in via Camillo Montalcini 1 – Villa Bonelli.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

