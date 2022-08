Pensioni: Salvini, a 67 anni è follia, Fornero forse non ha mai lavorato in vita sua

Il primo impegno che ci sentiamo di prendere è azzerare e cancellare la legge Fornero. “Andare in pensione a 67 anni è una follia”. Fornero ha detto che 41 anni non sono sufficienti per andare in pensione. “Forse parla così perché non ha mai lavorato in vita sua”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un incontro con i cittadini a Barletta. “Le idee della Lega non sono miracoli, al centro il lavoro”, ha sottolineato Salvini, che ha aggiunto: “Vorremmo che una riduzione delle tasse del 15 per cento fosse estesa anche ai lavori dipendenti, ai pensionati e alle famiglie, partendo da quelli che guadagnano di meno. Il Pd vuole una tassa patrimoniale per i nonni, è una follia”. Infine, sui migranti, il leader della Lega ha affermato: “Nell’Italia governata della Lega entra chi ha il permesso di entrare”.

