Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Penelope Cruz: “Sul set del mio ultimo film ho pensato di morire”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Penélope Cruz ha raccontato di aver temuto di morire sul set de ‘La bola negra’, presentato in Concorso al 79esimo Festival di Cannes. L’attrice, che nel film interpreta una cantante di cabaret, ha spiegato in conferenza stampa di aver ricevuto una diagnosi allarmante da un medico, alla vigilia delle sue scene notturne, quelle in cui il suo personaggio si esibisce per i soldati. 

“Stavo per entrare in scena, mi stavo mettendo la parrucca, quando qualcuno è venuto a dirmi: ‘A quanto pare hai un aneurisma cerebrale’”, ha ricordato. “Ho pensato che stessi per morire. È stata un’esperienza totalmente surreale”.  

Un falso allarme. Il giorno successivo, dopo ulteriori controlli, il medico le ha confermato che poteva continuare a cantare e ballare. Cruz ha definito quel momento “un miracolo”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, zanzara tigre anche d’inverno. L’esperto: “Senza freddo c’è tutto l’anno”

12 Febbraio 2024

Sanremo 2024, Rose Villain ad ‘Amici’: scoppia polemica, ecco cosa è successo

4 Dicembre 2023

29 settembre 2017, Festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della Città

29 Settembre 2017

Roma, aperto avviso pubblico per rinnovo gestione centri diurni dedicati all’Alzheimer e alle demenze correlate

18 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno