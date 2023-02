Pedalata con le donne e per le donne a Velletri: seconda edizione dell’evento cicloturistico di Memoria ‘900

Fisio fit

Torna la pedalata per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, organizzata dall’Associazione Culturale Memoria ‘900 per domenica 12 marzo 2023. Dopo il successo della prima edizione, l’Associazione presieduta da Emanuela Treggiari ha riproposto l’appuntamento sportivo quest’anno dedicato a tre donne Yulia Zdanovska, Mahsa Amini, Mursal Nabizada, e sempre con un pensiero a Romina Trenta.

Yulia è stata uccisa durante lo scontro ucraino-russo l’8 marzo 2022: era una campionessa europea di matematica e aveva appena 21 anni. Mahsa, invece, era una ragazza curda di 23 anni ucccisa a Teheran. Mursal, invece, era una parlamentare afghana e ha perso la vita a 32 anni a Kabul. Queste tre donne rappresentano esempi di una storia brutta e crudele che non deve ripetersi.

Il programma della pedalata prevede per sabato 11 marzo i giochi con le bici e senza bici per bambini e bambine in Villa Ginnetti, grazie alla collaborazione di Memoria ‘900 con l’ASD Volsca Velletri. dalle 10 alle 12 i ragazzi potranno giocare, liberamente, premurandosi di indossare casco e occhiali. Domenica 12 marzo, invece, si svolgeranno ben tre itinerari: la pedalata non agonistica per amatori, di circa 5 km; la pedalata per ciclisti esperti, di 10 km; la passeggiata per le strade di Velletri, a piedi, per circa 2 km. La quota di partecipazione per la copertura assicurativa è di due euro (solo per i percorsi ciclistici, non per la passeggiata) ed è possibile iscriversi entro e non oltre l’8 marzo on line sul sito dell’Associazione, al link: https://www.memoria900.eu/iscrizioni/?id_evento=26

Il raduno è previsto alle ore 9 di domenica in piazzale Clementina Caligaris (all’interno di Villa Ginnetti) e saranno distribuite le pettorine e il materiale informativo. Alle 10 partiranno i ciclisti e alle 10.15 la passeggiata. È prevista, per i ciclisti, una sosta ristoro al Centro Sportivo “Vittorio 5” di Velletri intorno alle 11.00 dove grazie alla disponibilità del direttore generale della Vjs Velletri Matteo Moscato saranno preparate focacce e bibite per tutti.

L’Associazione Memoria ‘900 ringrazia gli sponsor Emofrutta, Tani Caffè, Vjs Velletri, Forno Silvestri, Impresa dei Volsci ed EdilCeramiche per il sostegno all’organizzazione, patrocinata dal Comune di Velletri. Un ringraziamento anticipato va anche a tutti i soci che si stanno prodigando per far sì che ogni dettaglio sia curato e che la manifestazione riesca a pennello. L’appuntamento è per il week end dell’11 e 12 marzo prossimi a Villa Ginnetti!

