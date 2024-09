Rossi: “La Lega di Genzano non è in vendita”

Il Commissario della Lega di Genzano di Roma: “Ora basta, noi non siamo in vendita”, sono le parole di Alessandro Rossi che rincara la dose:” La Lega non farà mai alleanze con la sinistra né tantomeno con l’ex sindaco Gabbarini. In 23 anni la sinistra ha distrutto tutto quello che di buono aveva fatto Cesaroni. Alle prossime elezioni amministrative la Lega sarà un fedele alleato dei partiti e delle liste civiche del Centrodestra nazionale e regionale. A governare ci si va con persone serie, competenti e leali e non con persone assetate di potere” conclude cosi Rossi in una nota.