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Parma, donna trovata morta in casa: sul corpo ferite d’arma da taglio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Una donna di 45 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in largo Visconti, a Parma. Sul corpo sarebbero state individuate ferite, provocate da un’arma da taglio, verosimilmente un coltello. Sul posto i carabinieri di Parma: sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. A lanciare l’allarme è stata la madre. 

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