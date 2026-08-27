Parma, donna trovata morta in casa: sul corpo ferite d’arma da taglio

(Adnkronos) – Una donna di 45 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in largo Visconti, a Parma. Sul corpo sarebbero state individuate ferite, provocate da un’arma da taglio, verosimilmente un coltello. Sul posto i carabinieri di Parma: sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. A lanciare l’allarme è stata la madre.

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