Paltrinieri svela la profezia: “Una donna con il rosario mi ha detto che avrei vinto due medaglie agli Europei”

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Gregorio Paltrinieri chiude i suoi Europei con una splendida medaglia d’argento nella staffetta 4×1,5 chilometri di fondo e rivela un aneddoto curioso sul suo avvicinamento alle ultime gare: “Ai miei compagni ho detto prima della gara che una donna molto credente, col rosario, mi aveva avvicinato sull’aereo per Parigi, dicendomi che aveva parlato con Padre Pio e che avrei vinto due medaglie. Così è stato, ci ha preso”. Il fuoriclasse azzurro ha raccontato lo strano incontro tra i sorrisi subito dopo la gara di oggi, sabato 8 agosto, in zona mista.

“Sono contento di questo argento europeo, ci siamo sempre difesi. Nei primi tre quarti ho lasciato andare l’ungherese, poi ho fatto la mia gara. Mi è mancato lo spunto finale, ma sono contento. Vado via con un po’ di rammarico, non sono contento di come ho gestito alcune cose. Ho dato quello che potevo fare”.

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