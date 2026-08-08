Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Spagna, arrivi da Italia senza documenti: cosa succede ai viaggiatori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – In Spagna sono scattate verifiche ai documenti per tutti i passeggeri provenienti dall’Italia, misure valide fino al 7 settembre. Secondo El Pais circa un centinaio di agenti della Policia Nacional presidiano porti e aeroporti. Ogni volo viene controllato da due a quattro agenti che verificano a campione il 5-10% dei viaggiatori, pari a una media di 15 persone sugli aerei di medie dimensioni e circa 25 su quelli più capienti. 

Le operazioni sono partite dopo mezzanotte negli scali di Madrid-Barajas e Barcellona-El Prat, poi estese a Siviglia, Malaga, Bilbao, Alicante e Valencia. Nelle prossime ore toccherà anche alle Baleari e alle Canarie. Tra gli aeroporti italiani più coinvolti nei controlli: Fiumicino, Ciampino, Malpensa, Napoli, Venezia e Firenze. Controlli a campione anche sul traffico marittimo: oggi una nave da crociera italiana è attesa a Barcellona. 

 

Oltre 250 voli dall’Italia sono arrivati oggi in Spagna nel primo giorno delle nuove verifiche, nel pieno delle tensioni tra Roma e Madrid, dopo la crisi migratoria a Ceuta. “Ci hanno detto che non potevamo scendere dall’aereo senza mostrare i documenti”, racconta una dei tanti passeggeri, Elisa a Tve. “Chiedono il documento a tutti, è particolare perché non siamo abituati ai controlli all’interno dell’Ue”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

La Cina dispone un inventario per mettere in sicurezza i reperti dei suoi musei

1 Aprile 2026

Morto Pino D’Angiò, il cantante di “Ma quale idea”, aveva 71 anni

6 Luglio 2024

Maison & Objet, il design italiano protagonista a Parigi

15 Gennaio 2026

Sport e/in Movimento: lunedì 27/11 il primo incontro alla Regione Lazio

23 Novembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno