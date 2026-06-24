Paltrinieri: “Condizioni della Senna ancora precarie, chiesto un piano B per gli Europei”

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“Gli Europei di Parigi? Dicono sarà un tratto di Senna diverso. Acqua più ferma e pulita, speriamo. Abbiamo chiesto un piano B, che sarebbe da regola. Mi immagino che in una settimana di gare i valori possano non essere a posto. Dobbiamo avere la certezza che ci sia un piano B per poter gareggiare”. Lo ha detto il campione del nuoto azzurro Gregorio Paltrinieri, a margine della presentazione della 62esima edizione del Trofeo Settecolli, sulle condizioni dell’acqua della Senna dove si terranno le gare degli Europei in acque libere. “Le condizioni dell’acqua sono ancora precarie e ci fa arrabbiare che sia ancora così. Mi sembra non ci sia la volontà di venirci incontro, noi stiamo combattendo con i nostri rappresentanti atleti. Purtroppo è tutto troppo lento. Una decina di ragazze sono state male. Credo dipenda ancora dalle correnti, ma non è troppo favorevole come situazione”. Sulla situazione della Senna si è espresso anche il presidente della Federnuoto Paolo Barelli. “Il mio sogno è di rendere balneabile il Tevere. I francesi sono ottimisti e hanno fatto grandi progressi nella qualità dell’acqua della Senna, ma a sentire gli atleti non ci sono riusciti”.

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