Uccide a colpi di fucile la moglie e il figlio, tragedia familiare a Camaiore

(Adnkronos) – Una tragedia familiare si è consumata nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia. Poco prima delle 15, un uomo di poco più di sessant’anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all’interno dell’abitazione di famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto immediato aiuto. La centrale operativa del 118 ha ricevuto la chiamata alle 14.32, segnalando una sparatoria in corso a Camaiore, nella zona di Pieve, e la presenza di una persona armata sul tetto dell’abitazione.

Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: l’automedica del 118 di Viareggio, un’ambulanza con infermiere della Misericordia di Camaiore, la Croce Rossa di Viareggio, l’elisoccorso Pegaso 3 e i carabinieri, oltre all’allerta per i vigili del fuoco. Una volta messa in sicurezza l’area dalle forze dell’ordine, il personale sanitario ha potuto constatare il decesso di una donna di circa 50 anni e di un giovane di circa 24 anni.

L’autore del gesto è rimasto sul posto fino all’arrivo dei carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia.

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