Palio Siena, notte tranquilla in ospedale per Tittia: condizioni in miglioramento

(Adnkronos) –

“Ha trascorso una notte tranquilla” Giovanni Atzeni, detto Tittia, e le sue condizioni “sono in miglioramento” dopo il ricovero al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in seguito al trauma cranico riportato al termine del Palio dell’Assunta. Il fantino che ha portato alla vittoria la Contrada del Nicchio, 41 anni, è arrivato nella serata di martedì 18 agosto al pronto soccorso cosciente ed è stato trattenuto in osservazione. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie all’Adnkronos, Atzeni resterà ricoverato nel reparto di osservazione del pronto soccorso almeno per altre 24 ore.



Il trauma è stato riportato pochi istanti dopo la vittoria del Nicchio, quando due contradaioli entrati sulla pista di tufo in piazza del Campo per festeggiare si sono scontrati con il cavallo “Anda e Bola”. Nell’impatto Atzeni è caduto e ha battuto la testa, venendo successivamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale.

La vittoria, attesa dal Nicchio da 28 anni, è stata così seguita dal momento di apprensione per le condizioni del fantino, protagonista di una corsa che lo ha visto conquistare il suo 13esimo successo, a una sola distanza dal record storico del leggendario Andrea Degortes detto Aceto.

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